О хорошем парне из «Мелроуз Плэйс» мечтала каждая: время его не пощадило (фото)

В начале 90-х весь мир сходил с ума от американского телехита «Мелроуз Плэйс». Одну из ключевых ролей в сериале исполнил Эндрю Шу, который сыграл правильного парня Билли Кэмпбелла.

Актер покорил зрительниц обаянием, статью и пронзительным взглядом. К сожалению, его дальнейшая карьера в кино сложилась не совсем удачно. Шу появился еще в семи проектах, где ему достались второстепенные роли. С 2009 года Эндрю не снимается в кино.

Актер был женат дважды. От первой избранницы Дженнифер Эджени у него двое детей. Со второй супругой Эми Робак Шу расстался в прошлом году из-за ее измены.

Сегодня Эндрю 56 лет. В нем уже не узнать того роскошного красавчика с модельной внешностью: артист обзавелся глубокими морщинами и щетиной, а его взгляд потускнел. Теперь ему никто бы не доверил роль секс-символа.

Эндрю — родной брат актрисы Элизабет Шу. Она известна по картине «Назад в будущее», где сыграла подружку Марти Макфлая во второй и третьей частях. Также Элизабет снималась в главной роли в фантастике «Невидимка».