О главной лжи «Орла и решки» узнали все: создатели лукавили годами

Шоу «Орел и решка» впервые появилось в эфире в 2011 году. Зрители с первых серий высоко оценили проект, а особенно их поразила идея «Золотой карты», которая давала одному из ведущих возможность тратить деньги без ограничений. С того времени поклонники активно строили предположения о том, действительно ли все показанное в кадре является правдой или же продюсеры позволяют себе приукрасить ситуацию.

Как рассказала Регина Тодоренко в одном из интервью, на самом деле ведущие, которым удалось путешествовать с неограниченным запасом денег, не ночуют в шикарных отелях. Съемки там проходят в течение нескольких часов, а после группа отправляется работать на другие локации.

При этом ведущая также отметила, что никакой «Золотой карты» не существует. Якобы герои шоу не наслаждаются всей роскошью, показанной в программе. Однако уже через несколько дней продюсеры программы поспешили опровергнуть это заявление, заверив поклонников, что карта реальна.