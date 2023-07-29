О главном страхе Пугачевой раньше только шептались: Пригожин раскрыл ее секрет

Алла Пугачева — признанная королева российской эстрады. На ее песнях выросло не одно поколение. Сколько бы новых артисток не появлялось на сцене, Алла Борисовна остается незыблемым авторитетом. Но на самом деле у Пугачевой всегда был один большой страх, о котором публика могла лишь догадываться.

На шоу «Алена, блин!» Иосиф Пригожин рассказал, чего же на самом деле всегда боялась Примадонна. По его словам, правда выплыла наружу, когда Пугачева не позволила Валерии выступит на «Фабрике звезд-5» в дуэте с молодыми исполнителями.

Продюсер заявил, что Алла Борисовна, как и любая великая женщина, не терпит конкуренции. Много лет она убеждала всю страну, что именно она, Пугачева, единственная и неповторимая. Но, чтобы удержать этот статус, она не терпела рядом с собой людей, которых считала конкурентами. Очевидно, что в Валерии она видела свою соперницу, поэтому выпускать ее на сцену не хотела.