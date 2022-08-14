О Фроловцевой из «Ворониных» выдали всю правду: вот какая она свекровь

В сериале «Воронины» персонаж Анны Фроловцевой не дает спокойной жизни невестке, вмешиваясь в жизнь любимого сына каждый день. Героиню часто признают назойливой и раздражающей, но сама актриса не считает себя подобной свекровью.

«Потому что мы дали жизнь, воспитание, а дальше уже их [детей] судьба и жизнь. Мы можем помочь, но не указывать. Ну, иногда Элька что-то не так сделает — она упертая и все время со мной спорит — я говорю: "Не спорь со мной!"», — рассказала Фроловцева.

Свое мнение о свекрови высказала и сама невестка. В первую очередь она отметила, что артистка очень жалостливый человек, который взваливает на себя слишком много.

Так, после операции Анна Васильевна отправилась на прогулку с детьми, а после вернулась с ведром картошки. Оказалось, что звезде стало жаль дедушку, который эту картошку продавал.