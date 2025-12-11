Меню
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?

11 декабря 2025 14:15
Далеко не все зрители поняли, что произошло.

Споры про финал «Джентльменов удачи» не утихают десятилетиями – каждый раз находится человек, который уверен: Хмыря, Косого и Алибабаевича в конце отпускать было нельзя. Дескать, преступники остались преступниками, ничего не поняли, ничего не исправили. Но если внимательно, а не фоном, пересмотреть фильм, картинка выходит совсем другой.

Во-первых, под конец троица уже не «несмышленые хулиганы, таскающие шлем», а люди, которые вслух обсуждают, как бы по-честному сдаться. Они сами говорят: «Чем больше сдадим – тем лучше», а без шлема «в милицию идти нельзя».

О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?

Это не похоже на бандитов, мечтающих сорваться в бега. Это похоже на людей, которые хотят вылезти из своей ямы и не знают, как правильно это сделать.

Во-вторых, половина «преступлений», которыми апеллирует автор дзен-блога «В деталях. О кино», вообще были постановкой. Побег – по плану милиции. Детсад не грабили, а работали там честно. Квартиру они не обчищали – это была операция под контролем.

Что остается? Кража шлема. И тут герои сами тянут его багром, чтобы вернуть и смягчить себе срок. Не потому что их кто-то попросил, а потому что так, по их логике, «правильно».

О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?

Есть и эмоциональный момент. Когда они связывают настоящего Доцента, делают это не ради золотишка. Там звучит та самая реплика:

«Гадюка, который старуха в колодец положил», – и в этот момент видно, что троица впервые действует по совести, а не по рефлексу «где бы стянуть».

Трошкин, конечно, сыграл огромную роль, но ребята и сами понемногу растут.

Ну и главное – никто им в финале не вручает грамоту «Вы свободны, идите с миром». Не факт, что их действительно отпустили. В финале троица пугается, видит «обритого» Трошкина и бросается наутек.

О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?

Может, их просто не стали ловить на месте – зачем гоняться, если перехватят через пару километров? В конце концов, без денег, документов и связей им некуда деться.

Так что версия «они ничего не поняли» звучит красиво, но мимо. В фильме все устроено честнее: троица действительно делает шаг в сторону нормальной жизни. Неидеально, неосознанно, смешно – но делает.

Ранее мы писали: Ляп поймут лишь шоферы: сцена с бетономешалкой в «Джентльменах удачи» стала культовой – но в реальности актеры переломали бы руки и ноги

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Алексей Плеткин
