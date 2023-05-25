О его существовании знают немногие: каким вырос пасынок Ивана Урганта (фото)

Иван Ургант оказался на удивление примерным мужем и отцом. Поклонники знают, что у ведущего три дочери, причем одна из них является его падчерицей. Но, оказывается, она не единственный приемный ребенок Урганта.

У жены Ивана Натальи Кикнадзе есть двое детей от первого брака. Дочь Эрика стала довольно известной персоной, а вот сын Нико предпочитает закрытый образ жизни. После развода родителей он решил остаться с отцом, поэтому его невозможно было застать в кругу семейства Урганта.

Но это не значит, что между Иваном и Нико плохие отношения. Они нашли общий язык и время от времени общаются. Как-то Ургант даже поздравил пасынка с днем рождения в своем микроблоге. Нико вырос творческим человеком. Он увлекается музыкой, снимает клипы и занимается продюсированием. Нико 25 лет, однако выглядит он очень взросло и брутально: причина кроется в тучной фигуре и черной как уголь бороде.

Вот как отреагировали пользователи Сети на новость о пасынке Урганта: