О его существовании знали единицы: кем оказался приемный сын Раневской

Фаина Раневская всегда отзывалась о мужчинах с иронией и сарказмом. Однако был в ее жизни один представитель сильного пола, к которому актриса воспылала особыми чувствами.

Речь идет про журналиста Глеба Скороходова. Он сильно сблизился с легендарной актрисой, когда начал писать ее биографию. Раневская так часто с ним общалась, что стала считать его членом своей семьи. Фаина Георгиевна даже представляла Скороходова как своего приемного сына.

Но об отношениях актрисы и ее биографа знали лишь единицы. Со стороны эта нежная дружба между зрелой актрисой-одиночкой и юным писателем казалась чем-то странным и запретным.

Глеб Анатольевич стал для Раневской настоящим утешением в трудный период. Звезде было за 60, и в кино ее почти не приглашали. Всю свою нерастраченную любовь актриса отдала «приемному сыну».