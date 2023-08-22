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О его существовании знали единицы: кем оказался приемный сын Раневской

22 августа 2023 20:45
О его существовании знали единицы: кем оказался приемный сын Раневской

Кинозвезда отдавала ему всю свою любовь.

Фаина Раневская всегда отзывалась о мужчинах с иронией и сарказмом. Однако был в ее жизни один представитель сильного пола, к которому актриса воспылала особыми чувствами.

Речь идет про журналиста Глеба Скороходова. Он сильно сблизился с легендарной актрисой, когда начал писать ее биографию. Раневская так часто с ним общалась, что стала считать его членом своей семьи. Фаина Георгиевна даже представляла Скороходова как своего приемного сына.

Но об отношениях актрисы и ее биографа знали лишь единицы. Со стороны эта нежная дружба между зрелой актрисой-одиночкой и юным писателем казалась чем-то странным и запретным.

Глеб Анатольевич стал для Раневской настоящим утешением в трудный период. Звезде было за 60, и в кино ее почти не приглашали. Всю свою нерастраченную любовь актриса отдала «приемному сыну».

«Только мой брат знал Раневскую такой — со всеми ее страстями, страхами и привязанностями», — цитирует сестру Скороходова Ингу Сидорову издание «7 дней».

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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