О девочке Майе из «Приключений Электроника» забыли: она выросла красавицей

Жизнь Оксаны Алексеевой могла сложиться иначе, если бы не фильм «Приключения Электроника». В проекте актриса воплотила пионерку Майю Светлову, после чего проснулась знаменитой.

Позднее артистка говорила о том, что возможность оказаться на съемочной площадке стала для нее настоящим подарком судьбы. Изначально роль ученицы 6 «Б» класса должна была сыграть Яна Поплавская, но, к счастью Алексеевой, она отказалась.

После выхода ленты на экраны у юной звезды появилась масса поклонников, которые просили ее, чтобы она и дальше снималась в кино. Вот только Алексеева, которая выросла настоящей красавицей и вполне могла построить головокружительную актерскую карьеру, не вняла этим просьбам и выбрала для себя другой путь.

Звезда экрана решила стать экономистом, и со временем публика о ней попросту забыла. Как бы там ни было, Алексеева ни о чем не жалеет. Сегодня она проживает во Франции, куда уехала вслед за своим вторым мужем.