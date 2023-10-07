О детях от сурмамы может забыть: Киркорова огорошили жуткими вестями

Филипп Киркоров вовремя подсуетился и стал отцом. Но вот о большой семье артисту, похоже, остается только мечтать.

В 2011 году суррогатная мать родила поп-королю дочь Аллу-Викторию. Еще через год таким же способом у звезды появился сын Мартин. Музыкант души не чает в наследниках и ни в чем им не отказывает.

Но больше такой фокус с прибавлением в семье не случится.

Звезду огорошили жуткими вестями. Услуги суррогатного материнства больше для него недоступны. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала Татьяны Яночкина. Акушер-гинеколог уточнила, что российское законодательство изменилось, поэтому теперь мужчины, не состоящие в законном браке, не могут воспользоваться помощью сурмамы.

Ничего не выйдет и в том случае, если экс-супруг Пугачевой женится. Сначала его жене предложат пройти через ЭКО и только после этого могут дать добро на суррогатное материнство.