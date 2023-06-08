О детях не подумал: Виторган на старости лет натворил такое, что семье грозит нищета

Эммануил Виторган оказался в бедственном положении. Народный артист пытался скрыть от публики правду о своих финансовых трудностях, но кота в мешке не утаишь.

Ранее актер занялся организацией банкетов в трехэтажном особняке на Остоженке. По словам звезды, его гостей ждет уютный зал с потрясающим светом и звуком. Кроме того, Виторган позаботился о вкусных блюдах и о развлекательной программе. Артист заметил, что он и его супруга Ирина могут провести любое торжество.

Оказалось, это была вынужденная мера. На старости лет актер влез в большие долги, поэтому решил зарабатывать таким способом. Особняк, о котором идет речь, не принадлежит Виторгану. Чтобы жить в нем, артист должен ежемесячно платить два с половиной миллиона рублей, что стало ему не по карману.

Нужную сумму Эммануил Гедеонович занял у знакомых, но теперь должен вернуть ее. Актер не спешит давать комментарии о том, что его семье грозит нищета. Между тем многие считают, что знаменитости стоило жить по средствам и думать о будущем своих малолетних дочерей.