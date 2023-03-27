О цыгане из «Фабрики звезд» мечтала каждая девчонка: посмотрите, на ком он женился (фото)
Артист оказался примерным семьянином.
Александр Бердников стал одним из самых ярких участников «Фабрики звезд». Артист выделялся на фоне остальных не столько своими вокальными данными, сколько эффектной внешностью. За ним бегали толпы поклонниц, но в сердце артиста поселилась лишь одна женщина.
В 27 лет исполнитель женился на Ольге Мажарцевой, не имеющей к шоу-бизнесу никакого отношения. В отличие от Бердникова, она цыганка лишь наполовину, тем не менее их семья старается придерживаться строгих традиций.
Возлюбленных сосватали в первый же год после знакомства, однако со свадьбой не торопились. Артист боялся навредить своей карьере, поэтому какое-то время предпочитал оставаться холостым. Но в конечном итоге стал семьянином и многодетным отцом.
Супруги воспитывают четверых детей: сына Марселя и трех дочерей — Милану, Розу и Валентину. Поклонники отмечают, что дети артиста похожи на него как две капли воды.