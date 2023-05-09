О чем жалеют Близнецы после замужества: их половинкам стоит узнать

Даже будучи в счастливом браке, представители воздушного знака станут сожалеть об этих вещах.

В большинстве случаев вступление в брак - это осознанный шаг, а не сиюминутная прихоть. Любящие друг друга люди принимают зрелое и взвешенное решение соединить свои судьбы. Но даже при таких идеальных исходных данных один из избранников после свадьбы может начать скучать по прежнему образу жизни. Узнать, что выводит молодожена из себя и от каких неизбежных вещей в семейной жизни он страдает, можно с помощью гороскопа. Астрологи рассказали, о чем жалеют после женитьбы или замужества представители воздушной стихии - Близнецы.

Семейная лодка разбилась о…

…Правильно, быт! Подопечные Меркурия - создания не слишком организованные, когда они живут одни, в их доме постоянно царит творческий беспорядок. Упрекать Близнецов в лени и разгильдяйства бессмысленно - по той простой причине, что они такими родились на свет.

Таково свойство их натуры.

Когда же представители воздушной стихии становятся супругами и начинают делить домашнее пространство с близким человеком, то наружу выплывает их неорганизованность в быту. Близнецы привыкли оставлять немытую посуду в раковине, накапливать горы вещей для стирки и оставлять одежду где попало.

Молодой муж или новоиспеченная жена Близнецов постарается исправить ситуацию и направить их на путь истинный. Однако скорее уж день и ночь поменяются местами, чем уроженцы знака признают свои косяки в хозяйстве и исправят их. Делить домашние обязанности они тоже не любят.

Ссоры между Близнецами и их второй половинкой по поводу бытовых вопросов неизбежны.

Представители воздушной стихии предоставляют избраннику неприятный выбор - взвалить весь быт на себя или вступать в конфликт. Близнецы безумно жалеют, что лишились холостяцкой свободы.

Кстати, о свободе. Ее уроженцам знака в браке тоже ох как не хватает. Раньше они могли в любой момент сорваться навстречу приключениям, отправиться куда глаза глядят вместе с друзьями, а теперь нужно ставить свою половинку в известность, где и с кем находятся сейчас. Тоска зеленая!

Поэтому Близнецы спустя время после свадьбы будут периодически жалеть, что решились на этот шаг.

Они будут с тоской оглядываться назад, на свободное и счастливое прошлое. Если бы не плюсы, которые дает им брак, представители знака непременно бы постарались вернуться к прежнему холостяцкому образу жизни.