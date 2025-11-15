О чем врут популярные дорамы: эксперт по Южной Корее развенчала главные мифы ваших любимых сериалов

Но не спешите тянуться к кнопочке «выкл.».

Погружаясь в мир корейских дорам, мы привыкаем к идеальным героям, чистым чувствам и неизменным хэппи-эндам. Но насколько эта картина соответствует реальной жизни в Южной Корее? Портал «Киноафиша» связался с экспертом — Инной Ким, автором популярного блога о Стране утренней свежести, чтобы развенчать главные мифы.

«В корейских дорамах всё часто выглядит чересчур идеализированно, — сразу отмечает Инна. — Герои всегда безупречны, отношения развиваются по красивым сценариям, а любые трудности решаются быстро и, как правило, со счастливым финалом».

Яркий пример — «фальшивая бедность». Героиня может жить в крошечной комнатенке, но при этом щеголять в дизайнерской одежде и с последним айфоном в руках.

В реальности социальный разрыв в Корее велик, и малообеспеченные люди вряд ли могут позволить себе такие траты.

Не стоит верить и в сказку про «Золушку», как в «Короле земли» или «Наследниках». Популярные истории о бедной девушке, встретившей наследника чеболя — гигантского семейного конгломерата — это красивая фантазия.

«Корейцы – такие же люди, как и все», — напоминает эксперт.

Но значит ли это, что стоит перестать смотреть дорамы, ведь они «нереалистичны»? Вовсе нет.

«Романтизация сама по себе не что-то плохое, — уверена Инна Ким. — Напротив, именно эта сказочность и притягивает зрителей. Она позволяет на мгновение помечтать и отвлечься от рутины».

Так что корейские сериалы — это не учебник по социологии, а скорее волшебный портал. Портал в мир, где хочется оказаться после тяжелого дня. И в этом нет никакого обмана — только чистая магия кино.

