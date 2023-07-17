О чем они поют? Иностранные хиты о России заставят схватиться за голову

Россия — источник вдохновения не только для отечественных артистов. Песни о ней сочинили и некоторые западные музыканты. Но эти композиции иногда получаются очень забавными.

Певица Сандра исполнила песню Moscow Nights в 2012 году. К счастью, исполнительница обошлась без стереотипов о медведях, балалайках и злых чекистах, которые сидят в России на каждом углу. Песня рассказывает о том, как широкая русская душа манит европейцев своей загадочностью и особой магией. Чтобы завершить песню более эффектно, певица в финале переходит на русский язык и поет о любви к московским ночам с резким немецким акцентом.

Еще одна песня о загадочной русской душе принадлежит Робби Уильямсу. Певец исполнил композицию под названием Party Like A Russian, то есть «Веселись, как русский». В этой композиции главным героем становится типичный русский «олигарх», который живет в свое удовольствие, покупает яхты и самолеты. Сам исполнитель заявил, что написал эту песню после нескольких выступлений на корпоративах у бизнесменов из России. Завершает песню Уильямс русским «Спасибо!».