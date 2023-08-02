О чем муж просил Натали перед смертью: от его слов у фанатов подскочит давление

В эти дни все поклонники певицы Натали выражают ей сочувствие. Артистка совсем недавно похоронила обожаемого супруга Александра Рудина, с которым прожила больше 30 лет.

Муж Натали уже два года серьезно болел, и его семья готовилась к неизбежному. Незадолго до своей кончины Рудин кое о чем попросил свою любимую супругу. Александр сказал Наталье, чтобы она ни за что не оставляла творчество. О последней просьбе мужчины рассказал брат певицы.

Поклонники, узнав об этом, моментально оживились. Натали не балует фанатов новыми песнями и концертами, им приходится довольствоваться ее проверенными хитами. Но совсем скоро об артистке услышат снова, если она, конечно, исполнит волю супруга, которого всегда боготворила.

О смерти Рудина стало известно в прошедшие выходные, однако он скончался несколько дней назад. Просто близкие решили не распространяться об этом. Причиной смерти Александра Натали назвала последствия ковида, с которыми супруг так и не справился.