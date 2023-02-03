О чем много лет жалел Николай Цискаридзе: виной всему женщина

Николай Цискаридзе не любит вдаваться в подробности личной жизни. Артист балета в свои 49 лет остается завидным холостяком и отмечает, что не торопится вступать в романтические отношения, поскольку они отнимают слишком много сил и отвлекают от работы.

По этой причине главной женщиной в жизни знаменитости остается его любимая мама. В интервью Цискаридзе не раз признавался, что именно Ламара Николаевна оказала на него наибольшее влияние, хотя у них и довольно часто случались разногласия.

«Маме я любил противостоять во всем», — подметил премьер Большого в беседе с порталом «Московский комсомолец », подчеркнув, что они с родительницей были слишком разными. Также Николай Максимович уточнил, что впоследствии много лет жалел о своем несносном поведении, поскольку лишь после смерти матери осознал, насколько мудрой она была.