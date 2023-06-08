О чем мечтают люди с необычными именами: можно только посочувствовать

Звезды, как известно, любят давать своим детям вычурные имена. Но простые смертные тоже этим грешат, и их уже выросшим отпрыскам приходится как-то выкручиваться.

Редактор журнала Стелла Елена Чиркова знает об этом не понаслышке. Они ждали появления дочери 20 лет, и каждый из них припас свой вариант имени для ребенка. Мама была за Елену, а отец — за Стеллу. Уступать никто не хотел, поэтому пришлось идти на странный компромисс. Девочку назвали Стелла Елена, и все остались довольны.

В обычной жизни Чиркова не использует весь этот «паровоз». А несколько лет назад она решила поменять имя в паспорте и стала просто Стеллой Еленой, избавившись от фамилии.

Девушка сетует, что ей ни разу не довелось встретиться со своей тезкой. Если Елен она видела множество, то Стелл — ни разу, как пишет автор Дзен-канала Littleone. Чиркова мечтает встретиться хотя бы с одной тезкой и пообщаться с ней лично. Эту проблему поймет не каждый, ведь ситуация девушки уникальна.

У Стеллы Елены экстравагантное не только имя, но и внешность: почти полностью выбритая голова, татуировки и пирсинг.