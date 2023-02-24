О чем королевской семье приказали забыть: правда проберет до мурашек самых стойких

Наследники британского престола с самого рождения находились в роскошных замках, играя с другими знатными детьми, а их взросление всегда находились под пристальным вниманием публики. И чтобы не сильно баловать малышей, занятые король и королева могли отдать их на воспитание в руки очень строгой няни.

С отцом Елизаветы ll случилось нечто похуже этого. Маленькому Георгу Vl не повезло, и его гувернанткой стала не просто требовательная, а очень жестокая женщина. Она могла морить голодом своих подопечных и даже применять силу при необходимости. Однако родители закрывали на это глаза и считали, что детям так будет лучше. Впрочем, они были не правы, поскольку такое отношение со стороны няни спровоцировало у будущего короля заикание, от которого он страдал всю свою жизнь.

Конечно, об этих подробностях не принято было рассказывать британским подданным, ведь даже сто лет назад такое воспитание наследников престола могло вызвать ужас у публики.