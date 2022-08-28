О чем Галкин умалчивает в браке с Пугачевой: правду вскрыл психолог

Вот что юморист прячет от всех и от себя.

Каких только кривотолков не шло о паре Максима Галкина и Аллы Пугачевой, но супруги счастливы вместе уже на протяжении двадцати лет и не обращают внимания на разговоры в прессе.

В искреннюю любовь между артистами публика не верит и гадает, что же скрепляет звездный брак: расчет, дети или прикрытие. По мнению психолога Алексея Горбачева, все три предположения ошибочны. Дело в любви, но не в классическом понимании этого слова.

«Это не отношения "мужчина – женщина". Он не смог перейти этап отношений "Мама – ребенок". И сможет преодолеть этот барьер только после прекращения этих отношений», — заключил Горбачев на своем дзен-канале .

Эксперт уверен, что в глубине души Галкин знает, на чем основан его брак, но прячет это знание даже от себя. Ведь если однажды он увидит реальную картину, то вся его привычная жизнь просто распадется на части.