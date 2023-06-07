О чем думала режиссер? Выходки актеров из «Мужиков!..» любого доведут до истерики

Фильм «Мужики!..» считается золотой классикой советского кино. Однако режиссеру Искре Бабич эти съемки дались непросто, ведь ей приходилось работать с «детским садом», состоящим из трех детей.

«Братьев» главной героини сыграли мальчики 4-5 лет. Маленькие актеры носились по площадке, таскали реквизит, шумели и всячески нарушали дисциплину. Михаил Бузылев, сыгравший немого мальчика, постоянно забывал, что его герой не умеет разговаривать. Из-за этого было испорчено множество дублей. Немало хлопот доставила Ирина Иванова, сыгравшая Полину. Актриса не понимала, почему ее героиня должна расстроиться из-за того, что у нее увели корову. Москвичке Ирине, рожденной в интеллигентной семье, пришлось объяснять, что для деревенского жителя утрата домашней скотины — это огромная трагедия.

Поклонники фильма, с одной стороны, восторгаются лентой, с другой — не понимают, о чем думала режиссер, сотрудничая с «детским садом». Неугомонные мальчишки могли сорвать весь процесс, ведь их поступки любого доведут до истерики.