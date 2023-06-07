О чем думала режиссер? Выходки актеров из «Мужиков!..» любого доведут до истерики
Съемочный процесс могли сорвать.
Фильм «Мужики!..» считается золотой классикой советского кино. Однако режиссеру Искре Бабич эти съемки дались непросто, ведь ей приходилось работать с «детским садом», состоящим из трех детей.
«Братьев» главной героини сыграли мальчики 4-5 лет. Маленькие актеры носились по площадке, таскали реквизит, шумели и всячески нарушали дисциплину. Михаил Бузылев, сыгравший немого мальчика, постоянно забывал, что его герой не умеет разговаривать. Из-за этого было испорчено множество дублей. Немало хлопот доставила Ирина Иванова, сыгравшая Полину. Актриса не понимала, почему ее героиня должна расстроиться из-за того, что у нее увели корову. Москвичке Ирине, рожденной в интеллигентной семье, пришлось объяснять, что для деревенского жителя утрата домашней скотины — это огромная трагедия.
Поклонники фильма, с одной стороны, восторгаются лентой, с другой — не понимают, о чем думала режиссер, сотрудничая с «детским садом». Неугомонные мальчишки могли сорвать весь процесс, ведь их поступки любого доведут до истерики.