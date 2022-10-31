О бывшей предпочел забыть: куда пропала «тайная» жена Николая Фоменко

О личной жизни Николая Фоменко можно снять целый сериал. Актер женат на Наталии Кутобаевой, к которой ушел от Марии Голубкиной, оставив ее одну с двумя детьми. Это далеко не все, чем отличился артист.

До Голубкиной он был женат дважды: на Елене Лебедевой и Людмиле Гончарук. И если первая супруга долго страдала из-за разрыва с Фоменко, то вторая, напротив, лишь после развода с ним узнала, что такое счастье.

Еще во время совместной жизни со звездой Гончарук заметила, что возлюбленный старается нигде о ней не упоминать. Невольно она стала такой «тайной» женой, о существовании которой знали лишь самые близкие.

Этот факт немало расстраивал Людмилу. Тем не менее она не видела причин для расставания с мужем, которому мечтала подарить ребенка. Когда же супруга артиста, наконец, узнала, что беременна, тот попросту выставил ее из дома.

Как пишет портал «Экспресс газета», Гончарук не стала претендовать на алименты: дочь Дарину она воспитывала уже с другим мужчиной. Между тем Фоменко предпочел забыть о бывшей жене и своей наследнице. В интервью он охотно рассказывает о других своих супругах и детях, а вот о Людмиле, которая в 2019 году ушла из жизни, не говорит ни слова.