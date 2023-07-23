О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика

Третий сезон «Фабрики звезд» был богатым на таланты. Из всего состава особенно выделялся рокер и бунтарь Руслан Курик, который играл по своим правилам.

Артист сразу дал понять, что будет петь только вживую. Для организаторов шоу это было проблематично из-за технических нюансов, но они пошли Руслану навстречу. Каждое выступление Курика вызывало ажиотаж у публики, и армия его поклонниц росла день ото дня.

Однако после проекта артист не стал сотрудничать с продюсерами. Он выступал в провинциальных ресторанах и изредка снимался в кино. Курика можно увидеть в фильме «Одна любовь на миллион». Но довольно быстро о Руслане все забыли.

Вишенкой на торте стало то, что недавно организаторы не позвали Курика на концерт в честь 20-летия «Фабрики». Артист был удивлен, почему его, полуфиналиста, не взяли в шоу.

Поклонники пришли к выводу, что все дело во внешнем виде Руслана: из яркого харизматичного бунтаря он превратился в уставшего от жизни дядечку. У музыканта понурый взгляд, морщины и мешки под глазами.