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Киноафиша Статьи О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика

О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика

23 июля 2023 15:00
О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика

Былой успех остался лишь в воспоминаниях.

Третий сезон «Фабрики звезд» был богатым на таланты. Из всего состава особенно выделялся рокер и бунтарь Руслан Курик, который играл по своим правилам.

Артист сразу дал понять, что будет петь только вживую. Для организаторов шоу это было проблематично из-за технических нюансов, но они пошли Руслану навстречу. Каждое выступление Курика вызывало ажиотаж у публики, и армия его поклонниц росла день ото дня.

Однако после проекта артист не стал сотрудничать с продюсерами. Он выступал в провинциальных ресторанах и изредка снимался в кино. Курика можно увидеть в фильме «Одна любовь на миллион». Но довольно быстро о Руслане все забыли.

Вишенкой на торте стало то, что недавно организаторы не позвали Курика на концерт в честь 20-летия «Фабрики». Артист был удивлен, почему его, полуфиналиста, не взяли в шоу.

Поклонники пришли к выводу, что все дело во внешнем виде Руслана: из яркого харизматичного бунтаря он превратился в уставшего от жизни дядечку. У музыканта понурый взгляд, морщины и мешки под глазами.

«Вообще, от человека исходит грусть», «Я одна из тех, кто бешено ждал Руслана. Но он показался таким серьезным, грустным и закрытым», «Какой же он тяжелый человек, энергетика у него тяжелейшая», — написали разочарованные пользователи Сети под YouTube-роликом «Фабрика с Яной Чу».

О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика
Фото: кадр из YouTube-ролика «Фабрика с Яной Чу» (2023), Russian Look/ Elena Grigor'eva/ globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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