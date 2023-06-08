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Киноафиша Статьи О, Боже, какой мужчина: Бондаренко без одежды похож на Аполлона (фото)

О, Боже, какой мужчина: Бондаренко без одежды похож на Аполлона (фото)

8 июня 2023 09:15
О, Боже, какой мужчина: Бондаренко без одежды похож на Аполлона (фото)

Перед таким мачо трудно устоять.

Станислав Бондаренко по праву стал одним из главных секс-символов российского кинематографа. Многочисленных поклонниц актер очаровал не только своим драматическим талантом.

Чтобы покорить дамское сердце, знойному брюнету вовсе не обязательно сниматься в кино. Достаточно будет раздеться — и восторг представительниц прекрасного пола обеспечен.

В соцсетях популярного артиста есть снимок, на который его фанаткам даже смотреть неловко. Перед камерой Бондаренко позировал, сбросив с себя футболку. С оголенным накачанным торсом многодетный отец похож на Аполлона.

Звезда экрана вовсе не напрасно потеет в тренажерном зале. Ранее он признался, что старается ежедневно заниматься спортом, чтобы сохранять свое тело подтянутым и здоровым. Бондаренко призвал поклонников последовать его примеру, поскольку заботиться о внешнем виде крайне важно не только для артиста, но и для любого другого человека.

О, Боже, какой мужчина: Бондаренко без одежды похож на Аполлона (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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