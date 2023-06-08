О, Боже, какой мужчина: Бондаренко без одежды похож на Аполлона (фото)

Станислав Бондаренко по праву стал одним из главных секс-символов российского кинематографа. Многочисленных поклонниц актер очаровал не только своим драматическим талантом.

Чтобы покорить дамское сердце, знойному брюнету вовсе не обязательно сниматься в кино. Достаточно будет раздеться — и восторг представительниц прекрасного пола обеспечен.

В соцсетях популярного артиста есть снимок, на который его фанаткам даже смотреть неловко. Перед камерой Бондаренко позировал, сбросив с себя футболку. С оголенным накачанным торсом многодетный отец похож на Аполлона.

Звезда экрана вовсе не напрасно потеет в тренажерном зале. Ранее он признался, что старается ежедневно заниматься спортом, чтобы сохранять свое тело подтянутым и здоровым. Бондаренко призвал поклонников последовать его примеру, поскольку заботиться о внешнем виде крайне важно не только для артиста, но и для любого другого человека.