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Киноафиша Статьи О Богомолове забыла: Собчак оконфузилась на всю страну

О Богомолове забыла: Собчак оконфузилась на всю страну

23 июня 2022 15:25
О Богомолове забыла: Собчак оконфузилась на всю страну

На театральной премьере журналистка проигнорировала супруга.

Накануне светские звезды собрались на премьере спектакля «Гамлет in Moscow» в театре на Малой Бронной. За постановку отвечал Константин Богомолов, к которому в этот вечер было приковано все внимание. Столь важное мероприятие для супруга не могла проигнорировать Ксения Собчак. Пара облачилась в total black и с удовольствием позировала перед фотографами.

Не обошлось и без конфузов: увлекшись беседой со знакомым, Собчак не сразу услышала, как ее зовет муж. Она будто забыла о Богомолове, что-то оживленно обсуждая с оппонентом. Константину пришлось использовать домашнее прозвище жены, чтобы вернуть ее с небес на землю. Так нежное семейное имя стало известно на всю страну, передает Woman.

«Ксеша, Ксеш», — прямо на камеры повторял Богомолов.

Смущенная таким публичным проявлением чувств Ксения поспешила вернуться к супругу для продолжения совместной фотосессии. Она то и дело бросала на мужа влюбленные взгляды, тем самым опровергая постоянные слухи об их скором расставании.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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