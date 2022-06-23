О Богомолове забыла: Собчак оконфузилась на всю страну

Накануне светские звезды собрались на премьере спектакля «Гамлет in Moscow» в театре на Малой Бронной. За постановку отвечал Константин Богомолов, к которому в этот вечер было приковано все внимание. Столь важное мероприятие для супруга не могла проигнорировать Ксения Собчак. Пара облачилась в total black и с удовольствием позировала перед фотографами.

Не обошлось и без конфузов: увлекшись беседой со знакомым, Собчак не сразу услышала, как ее зовет муж. Она будто забыла о Богомолове, что-то оживленно обсуждая с оппонентом. Константину пришлось использовать домашнее прозвище жены, чтобы вернуть ее с небес на землю. Так нежное семейное имя стало известно на всю страну, передает Woman .

«Ксеша, Ксеш», — прямо на камеры повторял Богомолов.

Смущенная таким публичным проявлением чувств Ксения поспешила вернуться к супругу для продолжения совместной фотосессии. Она то и дело бросала на мужа влюбленные взгляды, тем самым опровергая постоянные слухи об их скором расставании.

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