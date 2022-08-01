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О богатствах Реввы даже не подозревали: вот сколько зарабатывает «Артур Пирожков»

1 августа 2022 14:10
О богатствах Реввы даже не подозревали: вот сколько зарабатывает «Артур Пирожков»

Комик оказался владельцем успешного бизнеса.

Экс-участник КВН-команды «Утомленные солнцем» Александр Ревва построил умопомрачительную карьеру. От резидента Comedy Club он быстро вырос до телеведущего, а затем — певца и актера. На эстраде Александр под творческим псевдонимом «Артур Пирожков» собирает концертные залы и множество музыкальных наград. Но, как выяснилось, поклонники даже не подозревали о богатствах Реввы. И только накануне стало известно, сколько на самом деле зарабатывает Пирожков.

Как выяснилось, кроме творчества Ревва развивается и в бизнесе. Он является владельцем нескольких успешных предприятий. Например, ООО «Войс Медиа» уже 12 лет занимается кинопроизводством. Последние 6 лет фирма показывает уверенную прибыль. Только за 2021 год компания зафиксировала доход на сумму более 100 млн рублей.

Еще 18 млн рублей выручки принесла Александру фирма «Войс Медиа Продакшн». Через эту компанию артист работает над музыкальными инициативами. А по информации «Комсомольской правды», в конце июня Ревва стал владельцем ИП, которое будет специализироваться на исполнительском искусстве. А значит, его заработки в следующем году еще могут подрасти.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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