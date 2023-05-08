Нюша из «Смешариков» засветилась в культовом «Брате»: не поверите, как это вышло

Фильм Алексея Балабанова «Брат» показывает суровый мужской мир. Но в этой криминальной киновселенной нашлось место и женщинам, и одна из них тесно связана с Нюшей из «Смешариков».

Речь идет о Светлане Письмиченко, которая сыграла Свету, девушку Данилы Багрова. Мало кто знает, но именно она подарила Нюше свой звонкий голос. Письмиченко озвучивает эту своенравную свинку с 2003 года. Вот таким образом милый мультперсонаж оказался связан с суровым криминальным миром Балабанова.

Светлана стала известной после выхода фильма «Брат». Ранее она уже снималась в картине Алексея Октябриновича «Замок». А в 2008 году вышел фильм Балабанова «Морфий», поставленный по рассказам Булгакова. Здесь актрисе досталась роль медсестры Пелагеи Ивановны.

58-летняя Письмиченко уже давно замужем, и вместе с супругом она вырастила сыновей Данилу и Тимофея. Кстати, ее старший ребенок внес свою лепту в фильм «Брат». На одну из встреч с Балабановым Светлана пришла вместе с Данилой. Имя мальчика понравилось режиссеру, и он подарил его главному герою своего фильма.