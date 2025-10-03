Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

3 октября 2025 11:21
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

Дайте им шанс, эти новинки могут удивить.

Российские стриминги и телеканалы всё активнее штампуют оригинальные проекты и потеряться в этом многообразии даже держа руку на пульсе проще пареной репы. Среди потока мыльных драм и унылых боевичков иногда попадаются вещи, которые хотя бы пытаются быть смелыми. В 2025-м вышло сразу несколько сериалов, которые не попали в топы, но явно заслуживают упоминания.

«Берлинская жара» — советская атомная гонка на нервах

Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

На Wink, Kion и Premier тихо запустили драматический триллер про Курчатова и советскую попытку догнать немцев в атомной программе. Москва, 1942-й, учёные возвращаются в лаборатории, шпионы охотятся за секретами, а на кону — будущее мира.

В ролях — «нюхач» Кирилл Кяро, красавчик Даниил Страхов, милая Анна Пескова и «альфач» Гела Месхи. Снято на восемь серий, финал покажут в начале ноября.

«Рейс 314» — ТНТ снова за старое

Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

Министр образования в розыске, миллионы евро на руках и внезапно — возникает шанс сбежать. Горе-чиновник в исполнении Максима Лагашкина находит своего двойника, визуальное различие между ними лишь в усиках.

Беглец пользуется шансом и берется управлять бортом, где сидят и его подельники, и полиция. Обостряется проблема и тем, что второму пилоту становится плохо, и теперь герою нужно не разбить самолет с людьми на борту.

Сюжет звучит как «Горячие головы» по-русски, и так оно и есть: фарс, абсурд и привычный ТНТ-шный стёб над чиновниками. Средняя оценка на «КиноПоиске» — 7,3, что для канала почти рекорд.

«Волкодав» — криминальная грязь девяностых

Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

Нет, это не фэнтези про воина в славянском антураже. НТВ остаётся верным себе: здесь снова 90-е, бандиты, тюрьма и мордобой. Главный герой — боец ММА, отсидевший 12 лет и пытающийся начать жизнь заново. Но в итоге влезает в историю с похищением сына бизнесмена. Атмосфера Калининграда конца века, много драк, много пота и минимум надежды.

Каждый из проектов — на любителя, но если вы думали, что российский сериал в 2025-м ограничивается «Папиными дочками» и очередным сезонов «Невского», то вы сильно заблуждались.

Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам.

Фото: Кадры из сериалов «Берлинская жара», «Рейс 314», «Волкодав»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Читать дальше 5 октября 2025
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ Читать дальше 4 октября 2025
Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Читать дальше 4 октября 2025
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Читать дальше 3 октября 2025
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей «Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей Читать дальше 2 октября 2025
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов Читать дальше 1 октября 2025
Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Читать дальше 30 сентября 2025
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Читать дальше 5 октября 2025
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше