Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

Российские стриминги и телеканалы всё активнее штампуют оригинальные проекты и потеряться в этом многообразии даже держа руку на пульсе проще пареной репы. Среди потока мыльных драм и унылых боевичков иногда попадаются вещи, которые хотя бы пытаются быть смелыми. В 2025-м вышло сразу несколько сериалов, которые не попали в топы, но явно заслуживают упоминания.

«Берлинская жара» — советская атомная гонка на нервах

На Wink, Kion и Premier тихо запустили драматический триллер про Курчатова и советскую попытку догнать немцев в атомной программе. Москва, 1942-й, учёные возвращаются в лаборатории, шпионы охотятся за секретами, а на кону — будущее мира.

В ролях — «нюхач» Кирилл Кяро, красавчик Даниил Страхов, милая Анна Пескова и «альфач» Гела Месхи. Снято на восемь серий, финал покажут в начале ноября.

«Рейс 314» — ТНТ снова за старое

Министр образования в розыске, миллионы евро на руках и внезапно — возникает шанс сбежать. Горе-чиновник в исполнении Максима Лагашкина находит своего двойника, визуальное различие между ними лишь в усиках.

Беглец пользуется шансом и берется управлять бортом, где сидят и его подельники, и полиция. Обостряется проблема и тем, что второму пилоту становится плохо, и теперь герою нужно не разбить самолет с людьми на борту.

Сюжет звучит как «Горячие головы» по-русски, и так оно и есть: фарс, абсурд и привычный ТНТ-шный стёб над чиновниками. Средняя оценка на «КиноПоиске» — 7,3, что для канала почти рекорд.

«Волкодав» — криминальная грязь девяностых

Нет, это не фэнтези про воина в славянском антураже. НТВ остаётся верным себе: здесь снова 90-е, бандиты, тюрьма и мордобой. Главный герой — боец ММА, отсидевший 12 лет и пытающийся начать жизнь заново. Но в итоге влезает в историю с похищением сына бизнесмена. Атмосфера Калининграда конца века, много драк, много пота и минимум надежды.

Каждый из проектов — на любителя, но если вы думали, что российский сериал в 2025-м ограничивается «Папиными дочками» и очередным сезонов «Невского», то вы сильно заблуждались.

