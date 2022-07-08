Нытики и скряги: вот за какую особенность мужчин-Тельцов вечно ругают

У мужчин, рожденных под земным знаком Тельца, есть много достоинств. Они упорно добиваются своих целей и достигают небывалых карьерных высот, они практичны, – а таким качеством может похвастаться далеко не каждый, чуткий к красоте и искусству. Однако не стоит думать, что представители этого знака – настоящий идеал, о котором мечтает каждая женщина. Помимо светлой стороны, у мужчин-Тельцов есть и сторона темная, которую при знакомстве можно разглядеть не сразу. Рассказываем, чего же стоит опасаться, вступая в отношения с уроженцем этого знака.

Скупость

Благодаря своему упорству и трудолюбию мужчины-Тельцы зарабатывают очень много – ведь они действительно готовы пахать ради солидного счета в банке. Однако не стоит думать, что мужчина этого знака щедр настолько же, насколько богат: он не склонен к расточительству и широким жестам.

Возможно, на конфетно-букетной стадии романа он несколько раз пригласит свою даму в ресторан или преподнесет цветы, но как только наступят семейные будни, о приятных подарках и сюрпризах придется позабыть.

Тельцу куда приятнее видеть растущий не по дням, а по часам капитал, а вовсе не счастливые лица домочадцев.

Неуступчивость

Упрямство Тельцов поначалу может вызывать у их спутниц восхищение: мол, умеет настоять на своем – значит, настоящий мужчина. Но девушки не подозревают, что в отношениях и совместной жизни уроженцы этого знака также не готовы идти на компромисс.

Можно десятки раз просить Тельца складывать грязные носки в корзину для белья, но он с завидным упорством будет ныкать их по всей квартире.

Убедить его сделать ремонт, поехать на природу, попробовать новое блюдо и так далее по списку практически невозможно. Остается лишь уповать на то, что однажды глава семьи сам этого захочет и наконец даст добро.

Склонность к нытью

Мужчины-Тельцы – нытики, каких еще поискать. Порой возникает впечатление, что им даже повода особенного не нужно, только дай поворчать. Плохая погода, проблемы на работе, какие-нибудь неприятности личного характера – сетования на все эти вещи еще можно понять и простить.

Однако Тельцы способны бубнить себе под нос по таким пустякам, которых любой другой на их месте не заметил бы.

При этом уроженцы земного знака не станут страдать в одиночку, они будут методично выносить мозги окружающим, покуда у тех хватит терпения. А хватает его, как правило, ненадолго.