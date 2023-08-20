«Няня меня научила»: «женское» увлечение Цискаридзе перестало быть секретом

Николай Цискаридзе на мировых балетных площадках воплощал героические мужские образы. Его имя навсегда связано с искусством танца. После завершения профессиональной карьеры он не оставил творчество, а возглавил Академию балета имени Вагановой. Теперь артист передает свои знания талантливым ученикам.

А в свободное от работы время Цискаридзе занимается не самым мужским хобби. Он без стеснения рассказывает в интервью, что увлечен вязанием. Дело в том, что когда будущий танцор был еще совсем маленьким, то в его доме было множество подобных изделий. Няня, работавшая в семье, много шила и вязала.

Поэтому декоративными элементами были украшены все подушки, а на комодах и вазах хранились связанные салфетки. Как объяснял Цискаридзе, его мама называла все эти вещи мещанством, а вот он не мог отвести от них глаз и мечтал овладеть этим мастерством.

«Много лет смотрел, а потом няня меня научила», — вспоминал он.

С тех пор вышивка для балетного премьера имеет медитативный характер. За иголкой или спицами он обретает покой. А получившиеся вещи Цискаридзе с удовольствием раздаривает друзьям. Сам артист не считает свое хобби сугубо женским. По его мнению, для вязания и вышивки нужен особенный характер.