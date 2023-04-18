Нужно затянуть пояса: этим двум знакам Зодиака придется экономить в мае 2023

Последний весенний месяц приносит с собой не только ласковое солнышко, ясное небо и деревья в цвету, но и множество расходов. Накануне лета и сезона отпусков необходимо обновить гардероб себе и близким, подготовиться к ремонту, запланировать отдых… Одним словом, трат предстоит немало, приходится затянуть пояса, чтобы не потратить больше запланированного. Вот только некоторым знакам зодиака в мае 2023 придется сложнее всего - их финансы будут таять на глазах. Рассказываем, представителям каких двух знаков стоит проанализировать свои доходы и расходы уже сейчас, чтобы не оказаться на мели в скором будущем.

Рак

Май 2023 сулит представителям водного знака финансовые трудности. В первой половине месяца Рак не ощутит особых перемен, будет наслаждаться жизнью и тратить свои кровные налево и направо. Однако как только май перевалит на вторую половину, уроженец знака поймет, что растратил намного больше запланированного и пора затянуть пояса потуже.

Жесткая экономия значительно выбьет его из колеи, станет поводом для паники, тревоги, депрессии.

Звезды спешат успокоить Рака - в конце месяца на его голову свалится долгожданное денежное пополнение. Но, прежде чем представитель знака получит его, ему придется как следует поскрести по сусекам. Не стоит поддаваться паническому настроению, брать займы или кредиты, а также пытаться найти более доходную работу. Метания из стороны в сторону не принесут пользы, а лишь усугубят ситуацию. Кроме того, есть риск нарваться на мошенников.

Козерог

В последний весенний месяц удача будет не на стороне Козерога. Проблемы, неблагоприятные перемены и конфликты с окружающими будут сыпаться на представителей этого знака, точно из рога изобилия. Бюджет Козерога также подвергнется испытаниям. Возникнет множество незапланированных расходов, к тому же необходимые суммы будут довольно крупными. Такими темпами кубышка этого знака опустеет, а новое поступление будет нескоро.

Чтобы закрыть брешь в своем бюджете, уроженцам земной стихии придется обратиться за помощью к родственникам, друзьям, знакомым или взять кредит.

Козероги терпеть не могут быть кому-то должными, поэтому денежный займ станет для них тяжким бременем. Настроение этого знака будет испорчено до тех самых пор, пока он полностью не рассчитается с долгами. Только тогда Козерог сможет наконец вздохнуть свободно.