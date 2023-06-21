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«Нужно срочно оперировать»: в семью Валерии пришла большая беда

21 июня 2023 09:00
«Нужно срочно оперировать»: в семью Валерии пришла большая беда

Стойкость певицы восхищает.

Валерии пришлось собрать все свое мужество и стойко принять ужасные новости. В дом звезды постучалась страшная беда. Первое время правду об этом удавалось скрывать, но теперь подробности случившегося вышли наружу.

Невестка артистки Лиана Шульгина была срочно госпитализирована. Супруга Арсения почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Медики обнаружили у нее 10-сантиметровую кисту и настояли на кардинальных мерах.

Об этом Шульгина сама рассказала поклонникам.

«Врач сказала: „Нужно срочно оперировать“», — с ужасом вспомнила светская львица.

По уверению медиков, Лиане сильно повезло: страшно представить, что могло бы случиться, если бы киста лопнула. К счастью, обошлось без плачевных последствий — операция прошла успешно. Пока Лиана находилась в больнице, Валерия взяла на себя обязанности по уходу за двухлетней внучкой Селин. Вместе с ней артистка провела четыре дня. Между тем Шульгина признается, что постепенно начинает приходить в себя.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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