Нужно присматриваться: эти 3 знака Зодиака всегда портят первое впечатление о себе

“У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление”, - это известное изречение вспоминают многие люди, прежде чем отправиться на встречу с незнакомцами. Неважно, о чем именно идет речь - о собеседовании, свидании вслепую или знакомстве с новыми коллегами, волнение в такой ситуации присутствует всегда. Порой достаточно всего лишь нескольких минут общения, чтобы составить свое мнение о человеке, и важно, чтобы было как минимум хорошим, как максимум - восторженным. К сожалению, далеко не все знаки зодиака умеют производить первое впечатление. Рассказываем, кто именно запоминается новым знакомым странным внешним видом или поведением.

Овен

Представители огненного знака врываются в жизнь новых знакомых, словно маленький ураган, который мало-помалу становится все больше и напористее. Оказавшись в одном помещении с Овном, люди, прежде незнакомые с ним, теряются и не знают, как себя вести, что говорить и что делать.

Громкий, болтливый, настойчивый уроженец огненного знака ошеломляет и едва ли не буквально сбивает с ног.

Не все люди готовы мириться с таким резким вторжением в личное пространство, поэтому после первой встречи они могут тактично избегать Овна и его общества.

Близнецы

С Близнецами, кажется, все и так ясно. Уроженцы воздушной стихии производят на новых знакомых двойственное впечатление. С одной стороны, они очень харизматичные, открытые, располагающие к себе. Не попасть под их обаяние невозможно. С другой - есть в них нечто, что невольно напрягает.

Дело в том, что, помимо “светлого” Близнеца в каждом представителе знака живет еще один - “темный”.

Он успешно маскируется, когда это необходимо, а потом дает о себе знать. Например, Близнецы ловко выведывают у собеседника секреты, а затем выбалтывают их кому-то еще.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея - большие оригиналы. Они способны произвести на новых знакомых неизгладимое впечатление одним лишь внешним видом. Необычная дизайнерская одежда, выкрашенные в яркий цвет волосы, обилие аксессуаров - вот портрет типичного Водолея.

Кто-то придет в восторг от уникальной внешности и внутреннего мира этого знака, а кто-то - пожмет плечами и решит, что человек просто застрял в детском или подростковом возрасте.

Как бы там ни было, равнодушным во время первой встречи с Водолеем не остается никто.