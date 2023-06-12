Нужно напрячь воображение: этот тест на внимательность смогут пройти не все

Внимательность - качество, без которого никуда хоть в учебе, хоть в работе, хоть в личной жизни. Только зазеваешься, глядишь, и уже допустил в контрольной роковую ошибку, в полугодовой отчет вкрались досадные опечатки, а поклонник, знаки внимания которого вы упорно не замечали, уже строит глазки кому-то еще. По словам психологов, в современном темпе жизни большинство людей выполняют повседневные дела на автопилоте, а мысли заняты не столько настоящим, сколько прошлым или будущим. Как научиться концентрироваться на текущем моменте? Существует множество методик, кроме того, полезную услугу нам нередко оказывают совершенно неожиданные привычки. Например, согласно недавним открытиям ученых, манера откладывать сигнал будильника по утрам способствует повышенной внимательности в течение последующего дня. А все потому, что 29 дополнительных минут сна благотворно влияют на физиологическое состояние организма и ментальное здоровье.

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