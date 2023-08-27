«Нужно менять жизнь»: Агутин и Варум годами скрывали пагубную зависимость
Музыкант покаялся во всех грехах.
Леонид Агутин дал откровенное интервью, после которого его репутация не будет прежней. Музыкант признался, что на протяжении многих лет успешно скрывал от поклонников правду о своей жизни с Анжеликой Варум.
Для многих не новость, что алкоголь в российском шоу-бизнесе льется рекой. Селебрити не раз были замечены в нетрезвом виде: некоторые артисты даже позволяют себе выходить на сцену в таком состоянии. Но поклонники испытали шок, узнав, что звездные супруги оказались в числе тех, кто страдал от пагубной зависимости.
Исполнитель подчеркнул, что выпивал не один, а вместе с женой. Варум прежде считала странными тех людей, которые полностью исключили горячительные напитки. Правда, в отличие от супруга, звезда всегда могла вовремя сказать себе «Стоп!».
Настал момент, когда певец понял, что губит себя и дальше так продолжаться не может.
«Ты осознаешь, что нужно менять жизнь. Базово она должна быть трезвая», — заметил он в выпуске YouTube-канала Надежды Стрелец.
Полностью отказаться от выпивки Агутин не смог. По праздникам он позволяет себе немного расслабиться, но во все тяжкие, как прежде, уже не пускается.