«Нужно менять жизнь»: Агутин и Варум годами скрывали пагубную зависимость

Леонид Агутин дал откровенное интервью, после которого его репутация не будет прежней. Музыкант признался, что на протяжении многих лет успешно скрывал от поклонников правду о своей жизни с Анжеликой Варум.

Для многих не новость, что алкоголь в российском шоу-бизнесе льется рекой. Селебрити не раз были замечены в нетрезвом виде: некоторые артисты даже позволяют себе выходить на сцену в таком состоянии. Но поклонники испытали шок, узнав, что звездные супруги оказались в числе тех, кто страдал от пагубной зависимости.

Исполнитель подчеркнул, что выпивал не один, а вместе с женой. Варум прежде считала странными тех людей, которые полностью исключили горячительные напитки. Правда, в отличие от супруга, звезда всегда могла вовремя сказать себе «Стоп!».

Настал момент, когда певец понял, что губит себя и дальше так продолжаться не может.

«Ты осознаешь, что нужно менять жизнь. Базово она должна быть трезвая», — заметил он в выпуске YouTube-канала Надежды Стрелец.

Полностью отказаться от выпивки Агутин не смог. По праздникам он позволяет себе немного расслабиться, но во все тяжкие, как прежде, уже не пускается.