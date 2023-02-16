Нужно ловить момент: вот какой день будет самым удачным этой весной

Расположение планет влияет на все сферы жизни человека. Благоприятные и неблагоприятные дни также зависят от небесных тел - считается, что определенные даты буквально заряжены позитивной энергетикой. Они лучше всего подходят для важных дел и событий, старта новых проектов и начинаний. Какой день станет самым удачным весной 2023 года, рассказали астрологи. Все, что произойдет в эту дату, принесет в жизнь положительные перемены.

30 марта

Астрологи отметили этот день как самый перспективный грядущей весной. Независимо от того, под каким знаком зодиака вы рождены, 30 марта станет временем перемен в жизни, причем сугубо позитивных. Все, что будет начато в эту дату, получит самое благоприятное продолжение в дальнейшем, поэтому любые старты, запланированные на 30 марта, приветствуются.

Если вы давно планировали какое-то ответственное мероприятие - например, помолвку или свадьбу, то эта дата идеально под него подойдет.

Положительная энергетика этого дня будет сопутствовать браку на протяжении долгих лет. Вполне допустимы и другие кардинальные перемены в жизни, например, увольнение и переход на новую работу.

С финансовой точки зрения этот день тоже несет много хорошего. Именно 30 марта возможно неожиданное, а оттого еще более приятное пополнение банковского счета. Премия, зарплата, возвращение старого долга, на который уже махнули рукой - варианты могут быть самыми разными. Важно лишь, что эти деньги будут очень кстати и помогут осуществить давнюю мечту.

На работе в этот день возможно новое задание от руководства, которое поможет показать себя с новой стороны и получить дополнительные бонусы, а там, чем черт не шутит, повышение или солидную премию.

Также можно самостоятельно проявить инициативу - любые начинания будут благосклонно приняты и поддержаны.

В личной жизни 30 марта также ожидаются приятные перемены. Признание в любви, предложение любви и сердца, или, может быть, приглашение на свидание - фортуна подарит влюбленным множество поводов для радости.

А семейные люди могут провести этот день вместе, отправившись в кино или в парк развлечений.

Здоровье в этот день также будет на высоте. Хорошее самочувствие положительно скажется на рабочей продуктивности и настроении. Дополнительно можно побаловать себя походом на массаж, в бассейн, на танцы или на бьюти-процедуры.