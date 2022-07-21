Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты

«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты

21 июля 2022 19:15
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты

Музыкант далеко не всегда был иконой стиля.

Филипп Киркоров рассказал, как увлекся модой. Как оказалось, любовь к ярким образам ему привила журналистка Алена Долецкая.

По словам музыканта, еще несколько лет назад он не был таким большим поклонником модных показов. Он одевался, основываясь на своих предпочтениях, но однажды услышал довольно язвительный комментарий от Долецкой. По ее словам, в тот период Киркоров выглядел как постоянный посетитель привокзального берлинского магазина для взрослых, что заставило его поменять свой внешний вид.

«Я, когда это услышал, решил, что нужно что-то менять. Примерно в этот момент началось мое увлечение фешен-индустрией», — цитирует слова артиста портал Prozvezd.info.

В итоге теперь певец считается одним из самых стильных артистов в России. Музыкант предпочитает покупать практически все коллекции любимых модельеров, а о размерах его гардеробной ходят легенды.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Related video