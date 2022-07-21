«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты

Музыкант далеко не всегда был иконой стиля.

Филипп Киркоров рассказал, как увлекся модой. Как оказалось, любовь к ярким образам ему привила журналистка Алена Долецкая.

По словам музыканта, еще несколько лет назад он не был таким большим поклонником модных показов. Он одевался, основываясь на своих предпочтениях, но однажды услышал довольно язвительный комментарий от Долецкой. По ее словам, в тот период Киркоров выглядел как постоянный посетитель привокзального берлинского магазина для взрослых, что заставило его поменять свой внешний вид.

«Я, когда это услышал, решил, что нужно что-то менять. Примерно в этот момент началось мое увлечение фешен-индустрией», — цитирует слова артиста портал Prozvezd.info.

В итоге теперь певец считается одним из самых стильных артистов в России. Музыкант предпочитает покупать практически все коллекции любимых модельеров, а о размерах его гардеробной ходят легенды.