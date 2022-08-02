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«Нужно 30 миллионов рублей»: Медведева разоткровенничалась о тратах

2 августа 2022 09:49
«Нужно 30 миллионов рублей»: Медведева разоткровенничалась о тратах

Фигуристка решилась быть откровенной с фанатами.

Евгений Медведева шокировала поклонников, рассказав о собственной мечте. Фигуристка упорно трудится, чтобы осуществить ее.

После завершения спортивной карьеры Медведева стала одной из самых известных фигуристок в стране. Она активно участвует в ледовых шоу и ездит по стране с гастролями, а армия ее фанатов становится все больше и больше. Как оказалось, делает это знаменитость, чтобы как можно быстрее осуществить свою мечту, для которой ей нужны несколько десятков миллионов рублей.

«Нужно очень много денег... Нужно 30-40 миллионов рублей», — признается Медведева в YouTube-шоу «Инвестерика».

При этом спортсменка отказалась раскрывать какие-либо подробности цели. По словам фигуристки, она может поделиться своими мечтаниями лишь с мамой и менеджером, но делает все, чтобы как можно скорее воплотить цель в жизнь.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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