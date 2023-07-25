«Нужен экзорцист»: что творится на концертах Киркорова, которые больше похожи на шабаш

Хейтеры напрасно надеются, что Филипп Киркоров вот-вот покинет сцену. Артист даже не думает завершать сольную карьеру и устраивает на своих концертах такие шоу, которые другим звездам российского шоу-бизнеса и не снились.

В Сети до сих пор горячо обсуждают представления, которые поп-король отечественной эстрады дал в апреле по случаю своего 56-летия. Поклонники бывшего мужа Аллы Пугачевой записали множество видео, которые затем попали в Интернет. И у россиян волосы встали дыбом из-за того, что творится на шоу Киркорова.

Многие с ужасом заметили, что концерты знаменитости больше похожи на шабаш. Чего только стоят сценические костюмы певца. Кажется, артист любит перья и стразы больше, чем все женщины мира вместе взятые. Но образы молодящегося музыканта, как и его жаркие танцы, вызывают у народа лишь отвращение. К тому же многие подозревают, что Филипп Бедросович психически нездоров.