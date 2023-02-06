Нужен ДНК-тест: вы ахнете при виде дочери Иветти из «Клона» (фото)

Наследница артистки совсем не похожа на свою мать.

Вера Фишер впервые стала матерью в 1979 году в браке с актером Перри Саллесом. Супругам не суждено было прожить счастливую жизнь вместе, и спустя 16 лет они развелись, а маленькая Рафаэла осталась жить с матерью.

Наследница бразильской звезды решила не посвящать свою жизнь актерскому мастерству. Она приняла участие лишь в нескольких проектах и навсегда ушла со сцены.

Рафаэла старается вести закрытый образ жизни, но изредка ее снимки можно увидеть в социальных сетях матери. Поклонники с удивлением отмечают, что она, в отличие от матери, предпочитает яркий стиль, а ее тело покрыто татуировками. Внешне же Рафаэла совсем не похожа на Фишер и даже выглядит старше на некоторых снимках, что шокирует фанатов.

«Рафаэла — настоящая красавица», «Ваша дочь выглядит как ваша старшая сестра», — делятся мнением пользователи Сети.

Некоторые даже предположили, что такая разница в возрасте может быть связана с любовью Фишер к пластической хирургии. Однако артистка предпочитает никак не реагировать на замечания поклонников.