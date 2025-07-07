Со звездами «Престолов» и «Властелина колец»: эту новинку Amazon в июне россияне «пиратили» чаще всего — не зря получила 90% свежести

В российском пиратском эфире — новая звезда. Комедия «Под прикрытием» (Deep Cover), где Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард и Ник Мохаммед внедряются в банду по заданию полиции, возглавила топ самых скачиваемых фильмов июня. Также в ленте отметился Шон Бин, звезда «Игры престолов».

По данным компании F6, занимающейся слежением за киберпреступностью, именно этот фильм пользовался наибольшим спросом у российских зрителей, и не в кинотеатре, а на торрентах.

Что по оценкам

Это очередной парадокс. У фильма — крепкие 90% на Rotten Tomatoes от критиков и тёплые 79% у зрителей. При этом на «Кинопоиске» картина получила уже 6,8, а официальный прокат в России вообще не состоялся.

Лента от Amazon Prime обрела вторую жизнь под зелеными флагами — стала чемпионом у пиратов. Учитывая, что конкурентов в кинотеатрах у неё почти не было, всё сложилось идеально. Людям просто некуда пойти — в залах одни сказки, зато есть на что залипнуть дома.

«Нужен, чтобы отключить мозг», «Хороший фильм, но не ждите чего-то гениального», — отмечают рецензенты на RT.

О чем комедия

Сюжет фильма банальный: трое неудачливых актёров за 200 фунтов внедряются в банду наркоторговцев, потому что настоящих копов слишком легко распознать. Режиссёр Том Кингсли (тот самый, что получил Bafta за «Чёрный пруд») превращает эту абсурдную затею в смесь из «Миссии невыполнима» и «Офиса».

А Блум, отвыкший от больших экранов, внезапно возвращается в роль — и не эльфа Леголаса из «Властелина колец», а плохого актёра с большими амбициями. Мохаммед — настоящий изюминка фильма: он отлично отыгрывает смешного персонажа, сказывается опыт в «Тед Лассо».

Есть ощущение, что если бы над фильмом поработали чуть лучше, он стал бы хитом. Но и так — вполне себе находка для онлайн-показа и вечернего просмотра перед рабочей сменой. Заходят Леголас и Нед Старк в бордель: новинку со звездами «Игры престолов» и «Властелина колец» называют самой смешной комедией года.