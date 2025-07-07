Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Со звездами «Престолов» и «Властелина колец»: эту новинку Amazon в июне россияне «пиратили» чаще всего — не зря получила 90% свежести

Со звездами «Престолов» и «Властелина колец»: эту новинку Amazon в июне россияне «пиратили» чаще всего — не зря получила 90% свежести

7 июля 2025 09:54
Со звездами «Престолов» и «Властелина колец»: эту новинку Amazon в июне россияне «пиратили» чаще всего — не зря получила 90% свежести

Рассказываем о неожиданном хите летнего сезона. 

В российском пиратском эфире — новая звезда. Комедия «Под прикрытием» (Deep Cover), где Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард и Ник Мохаммед внедряются в банду по заданию полиции, возглавила топ самых скачиваемых фильмов июня. Также в ленте отметился Шон Бин, звезда «Игры престолов».

По данным компании F6, занимающейся слежением за киберпреступностью, именно этот фильм пользовался наибольшим спросом у российских зрителей, и не в кинотеатре, а на торрентах.

Что по оценкам

Это очередной парадокс. У фильма — крепкие 90% на Rotten Tomatoes от критиков и тёплые 79% у зрителей. При этом на «Кинопоиске» картина получила уже 6,8, а официальный прокат в России вообще не состоялся.

Со звездами «Престолов» и «Властелина колец»: эту новинку Amazon в июне россияне «пиратили» чаще всего — не зря получила 90% свежести

Лента от Amazon Prime обрела вторую жизнь под зелеными флагами — стала чемпионом у пиратов. Учитывая, что конкурентов в кинотеатрах у неё почти не было, всё сложилось идеально. Людям просто некуда пойти — в залах одни сказки, зато есть на что залипнуть дома.

«Нужен, чтобы отключить мозг», «Хороший фильм, но не ждите чего-то гениального», — отмечают рецензенты на RT.

О чем комедия

Сюжет фильма банальный: трое неудачливых актёров за 200 фунтов внедряются в банду наркоторговцев, потому что настоящих копов слишком легко распознать. Режиссёр Том Кингсли (тот самый, что получил Bafta за «Чёрный пруд») превращает эту абсурдную затею в смесь из «Миссии невыполнима» и «Офиса».

А Блум, отвыкший от больших экранов, внезапно возвращается в роль — и не эльфа Леголаса из «Властелина колец», а плохого актёра с большими амбициями. Мохаммед — настоящий изюминка фильма: он отлично отыгрывает смешного персонажа, сказывается опыт в «Тед Лассо».

Со звездами «Престолов» и «Властелина колец»: эту новинку Amazon в июне россияне «пиратили» чаще всего — не зря получила 90% свежести

Есть ощущение, что если бы над фильмом поработали чуть лучше, он стал бы хитом. Но и так — вполне себе находка для онлайн-показа и вечернего просмотра перед рабочей сменой. Заходят Леголас и Нед Старк в бордель: новинку со звездами «Игры престолов» и «Властелина колец» называют самой смешной комедией года.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов», кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002),кадры из фильма «Под прикрытием» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше