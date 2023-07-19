Нуждается в помощи: на Аманду из «Мелроуз Плэйс» страшно смотреть

Американская мыльная опера «Мелроуз Плэйс» прославила Хэзер Локлир на весь мир. Она сыграла коварную интриганку и покорительницу сердец Аманду Вудворд. Образ идеально подошел актрисе, ведь в те годы она считалась роковой красоткой.

Однако сегодня дела Локлир идут не лучшим образом. Звезда сериалов «Мелроуз Плэйс» и «Династия» пристрастилась к текиле, без которой не может прожить и дня. Уже больше двадцати раз Хэзер ложилась в клиники и реабилитационные центры, чтобы избавиться от пагубного пристрастия. В 2019 году актриса вроде бы шла на поправку, но в один момент снова сорвалась.

Локлир часто не осознает, что с ней происходит и что она вообще творит. Однажды актриса час бродила вокруг офисного здания в Малибу, где ей назначили встречу. Хэзер находилась в невменяемом состоянии и еле держалась на ногах.

Иностранные издания пишут, что Локлир нуждается в помощи. Вероятно, у нее серьезные проблемы с психикой. Сегодня смотреть на 61-летнюю Хэзер без слез невозможно: у нее уставший безжизненный взгляд и осунувшееся бледное лицо. Трудно поверить, что когда-то эта опустившаяся женщина будоражила воображение всех мужчин мира.