Ну зачем себя испортила? Жертва пластики показала фото «до» 60 инъекций в губы

Феминная эстетика бимбо снова начинает обретать популярность среди молодых девушек. Если в начале 2000-х представительницы этого стиля выглядели как обычные красавицы, то сегодня все сильно изменилось.

Девушка из Австралии в 13 лет заинтересовалась культурой преувеличенной женственности.

Когда она достигла совершеннолетия, то решила полностью изменить себя. Фетиш Барби сделала ринопластику, операции по изменению щек и подбородка, 60 инъекций в губы, а также увеличила грудь. Модель потратила на свою модификацию около 3 миллионов рублей.

Когда она поделилась своим старым снимком, многие пользователи были шокированы масштабом преобразований. Барби и раньше выглядела привлекательно. У нее был аккуратный нос и достаточно пухлые губы. Не все смогли понять, для чего было менять и так красивую внешность.