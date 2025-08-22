Меню
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

22 августа 2025 15:42
Осторожно, после прохождения появляется жгучее желание отправиться за город.

Что за лето без дачи! Свежие огурцы и помидоры с грядки, чай на веранде, запах нагретой солнцем сосны и крики из прилегающего участка, на котором соседка пилит мужа, пока тот отмечает День взятия Бастилии.

Для тех, кому за 40, эти моменты — за счастье. Советское кино тоже не могло пройти мимо. Загородная жизнь мелькала в десятках фильмов — иногда дачи только вспоминали, приговаривая:

«Ну все, засосало мещанское болото» («Москва слезам не верит»). А иногда действие происходило в загородных участках большую часть картины, как в «Джентльменах удачи».

Скрипучие калитки, облупленные веранды, лужайки с неизменным зеленым луком — всё это выглядело живо, культурный код считывался даже иностранцами.

В этой викторине — кадры из фильмов, где шесть соток, поливочные ведра и веранда с занавесками становятся частью истории. Вспомните, как на этих дачах спорили, любили, смеялись, плакали и мечтали.

А наш тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат».

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Игорь Мустафин
