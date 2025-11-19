«Ну вон же она сидит, в жутких ...!»: смотревшие «Служебный роман» хотя бы дважды точно продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Настало время выяснить, как много вы знаете о культовой комедии.

Все мы смотрели «Служебный роман» если не десятки раз, то уж точно несколько. Герои и ситуации из фильма стали такими знакомыми, что кажется, будто мы знаем каждый кадр. Но так ли это на самом деле?

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот фильм. Сможете ли вы точно вспомнить знаменитые фразы, которые все давно считают народными?

Попробуйте восстановить пропущенное слово в нескольких цитатах. Это интересный способ проверить себя и снова вспомнить любимую комедию. Желаем удачи!

