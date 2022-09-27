«Ну уж нет»: этим прозвищем коллегам нельзя называть Басилашвили

Несмотря на преклонный возраст, 88-летний Олег Басилашвили до сих пор выступает на сцене БДТ. В театре с успехом идут спектакли с участием артиста, каждая из постановок собирает неизменный аншлаг. Более того, Басилашвили даже надеются «переманить» к себе другие художественные руководители, однако он остается верен любимому месту работы. Кино он не жалует: последний раз на экране Олег Валерианович появлялся 4 года назад.

В БДТ он общается не только с давними коллегами, но и помогает молодым актерам, вчерашним выпускникам. Правда, панибратства в отношениях Басилашвили не допускает. Например, называть его Басиком молодежи строго воспрещается.

«Ну уж нет. Не думаю, что те, с кем я недолго общаюсь, могут меня так называть», — заявил он в беседе с «Комсомольской правдой ».

Зато, по словам актера, близкие друзья вполне могут использовать данное прозвище. Басилашвили объяснил, что подобная ласковая вариация фамилии его не обижает.