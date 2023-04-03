«Ну куда голой по снегу»: народ пришел в ужас от внешнего вида Бузовой (фото)
Подписчики не смогли скрыть свое возмущение.
Ольга Бузова рассказывает в социальных сетях практически о каждом своем шаге. Знаменитость регулярно публикует десятки записей и видео, которые нередко шокируют ее подписчиков.
Так, недавно артистка прибыла в Санкт-Петербург, где должен был состояться показ ее спектакля «Мужчина нарасхват». В преддверии постановки Бузова отправилась прогуляться по заснеженной Северной столице, о чем и сняла видео. И в ролике предстала в кожаной куртке и на каблуках, несмотря на низкую температуру и сугробы.
Подписчики были шокированы роликом знаменитости. В комментариях они осудили Бузову за ее внешний вид и призвали не только следить за здоровьем, но и не подавать негативный пример юным поклонникам.
«Надень, пожалуйста, сапожки и шубку», «Ну куда голой по снегу...», «Оденься», «Береги себя, как так можно», — возмущаются пользователи Сети.