«Ну куда голой по снегу»: народ пришел в ужас от внешнего вида Бузовой (фото)

Ольга Бузова рассказывает в социальных сетях практически о каждом своем шаге. Знаменитость регулярно публикует десятки записей и видео, которые нередко шокируют ее подписчиков.

Так, недавно артистка прибыла в Санкт-Петербург, где должен был состояться показ ее спектакля «Мужчина нарасхват». В преддверии постановки Бузова отправилась прогуляться по заснеженной Северной столице, о чем и сняла видео. И в ролике предстала в кожаной куртке и на каблуках, несмотря на низкую температуру и сугробы.

Подписчики были шокированы роликом знаменитости. В комментариях они осудили Бузову за ее внешний вид и призвали не только следить за здоровьем, но и не подавать негативный пример юным поклонникам.