Ну и зрелище: вот как выглядят актрисы фильмов для взрослых в реальной жизни

Лица большинства людей без косметики не идеальны, и это совершенно нормально.

Но, если актерам фильмов для взрослых нужно появиться перед камерой, они должны выглядеть совершенно. Немалую роль в этой сфере играет внешность. Если же она подкачала, на помощь приходят профессиональные визажисты, которые могут превратить любую девушку в конфетку.

До и после

О том, как устроено закулисье индустрии фильмов для взрослых, рассказала Мелисса Мерфи. Гример по профессии, американка уже не первый год работает на съемках видео.

В своем аккаунте в социальной сети визажист решила показать, как действительно выглядят актрисы, когда на их лица не нанесен профессиональный макияж. Мелисса опубликовала серию снимков в формате «до» и «после». В среднем ее работа с одной девушкой занимает 1-2 часа.

Результат действительно впечатляющий. Визуальное преображение актрис заслуживает отдельной награды гримеру, хотя в индустрии фильмов для взрослых она и не предусмотрена. Но затраченные усилия поражают воображения. На некоторых фотографиях, которые опубликовала Мелисса, как будто запечатлены разные люди.

В реальной жизни вне съемок это совершенно обычные девушки. Вероятно, зрители не смогут узнать в них звезд фильмов для взрослых, если встретят на улице без макияжа. Но стоит им попасть в кресло гримера, и они совершенно преображаются. Даже девушки с простой внешностью становятся похожими на голливудских див.

А что думают зрители?

Поклонники видят актрис только на экране, после того как над ними поколдует визажист. Неудивительно, что многие зрители шокированы тем, как на самом деле выглядят звезды индустрии:

«Даже не знаю, что и сказать. По мне, так что до, что после. Но в одном точно уверен. С такими лицами как на фото, им в самый раз в массовку к фильму апокалипсис про зомби сниматься».

Некоторые не верят в то, что подобные преображения под силу даже профессиональному гриму:

«Та ну да. В большинство фото я, конечно, могу поверить, но некоторые все-таки вызывают сомнения. У кого-то лицо гораздо уже стало, у кого-то нос, либо форму, либо длину изменили. Я, конечно, понимаю, что макияж творит чудеса, но не настолько, чтобы вне рельефа красить. Может, между этими "до" и "после" стоит не столько визажист, сколько года тренировки и пластика?».

А кто-то уверен, что отпечаток на лица актрис наложила их профессиональная деятельность: