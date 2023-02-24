Ну и причина: вот почему рассорились режиссер сериала «Благословите женщину» и главная героиня

Светлана Ходченкова дебютировала на больших экранах в драме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Прославленный постановщик был в восторге от молодой артистки и мечтал сделать ее звездой своих будущих фильмов, но во время съемок коллеги настолько сильно поругались, что больше никогда не работали вместе.

Дело в том, что Ходченкова покорила режиссера своей внешностью. В то время она могла похвастаться пышными формами и воплощала в себе образ провинциальной красавицы. Говорухин даже попытался запретить артистке хоть как-то меняться и худеть, пообещав снимать ее в своих работах.

Ходченкова же совсем не заинтересовалась предложением коллеги. Она еще во время работы над картиной Говорухина очень сильно похудела, ориентируясь на голливудских звезд, из-за чего стала неинтересна режиссеру. Из-за ее нового облика он перестал сотрудничать с артисткой и больше не предложил ей ни одной роли.

Говорухин был уверен, что, избавившись от своей индивидуальности, Ходченкова потеряется среди других артисток. Однако ей все же удалось построить карьеру: спустя несколько лет она появится в серии комедий «Любовь в большом городе», а после прославится и в Голливуде.