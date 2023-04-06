Ну и правила: не поверите, за что из китайских гаремов изгоняли наложниц

В Китае, как и в Османской империи, был свой сераль со множеством наложниц. Они развлекали правителя, дарили отдохновение от государственных дел и подтверждали его мужскую силу. А потом их выгоняли.

Так поступали и в Поднебесной. Если в турецком гареме надо было совершить поистине серьезный проступок, чтобы лишиться статуса одалиски и покинуть сераль, то в Китае достаточно было лишь одного — возраста.

По достижении 25 лет обитательницу гарема отпускали на все четыре стороны. Дальнейшая судьба бывшей рабыни мало волновала императорских вельмож. Был лишь один способ остаться при правителе. Нужно было родить императору ребенка.

Несмотря на странный обычай, недостатка в юных красавицах Сын Неба не испытывал. У императоров Хуан и Линг, к примеру, были гаремы из 20 000 наложниц. У властителя могло быть 9 высокопоставленных одалисок, 27 — среднего уровня и 81 — низкого уровня. Уровни рабынь определялись по степени активности энергии инь.