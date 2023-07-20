Ну и ну: в США платят тысячи долларов за работу, которую в России делают за копейки

Дорогие машины, отдых на дорогих курортах и брендовые вещи — это то, о чем российские врачи могут только мечтать. А для их американских коллег подобное давно стало реальностью. Медики в США очень уважаемы и прилично зарабатывают.

Чтобы работать в Америке врачом, нужно получить образование непременно там. Как и в России, учиться придется долго. Сначала нужно получить степень бакалавра в области естественных наук, биологии или химии. Потом еще четыре года учиться непосредственно в медицинской школе. Только подобное образование по карману далеко не каждому. Чтобы обеспечить себе будущее с приличным достатком, нужно серьезно вложиться в начале пути. Однако есть возможность учиться бесплатно, правда, в студентах придется проходить на четыре года дольше. Если после бакалавриата пойти в аспирантуру и параллельно в медицинскую школу, то можно обойтись без внушительных счетов за обучение, которое займет в общей сложности 12 лет.

Однако усилия того стоят. По данным одного из исследований, годовая зарплата врача составляет в среднем около 223 тысяч долларов (чуть больше 20 миллионов рублей по текущему курсу). Медработник в России в крупном городе получает в год около 750 тысяч рублей.